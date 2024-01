Steirische Touristiker jubeln über volle Betten

Inländer fühlen sich in der Steiermark am wohlsten

Tatsächlich erfreut sich die Steiermark immer größerer Beliebtheit. „Unter Inlandgästen ist die Steiermark im Bundesländervergleich am stärksten gefragt“, sagt Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP). Aber auch Gäste aus Ungarn, Tschechien und Deutschland haben für einen guten Saisonstart gesorgt.