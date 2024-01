Oft übersehen: Die Gesichter hinter dem Nightrace

Er heizt bei den Fans die Stimmung ein

Gerade hat er noch in Kitzbühel aufgelegt, nun ist er auch in Schladming am Start. Allein wegen der Stimmung und aus Gaude komme er zum Nightrace, sagt der DJ Claus Resch. „Der ganze Berg hat mitgesungen - von der ersten bis zur letzten Nummer“, erzählt er vom vergangenen Jahr. Auch da hat er bereits bei den legendären Rennen zwischen den beiden Durchgängen aufgelegt. Der 37-Jährige aus der Südsteiermark macht sich für die legendären Rennen schon um fünf Uhr morgens auf den Weg. Denn bevor er von „Schifoan“ bis „Country Roads“ so ziemlich alles spielt, stehen noch Aufbauarbeiten an.