Drogenlenkerin fuhr in Schlangenlinien auf A1

In Schlangenlinien bewegte eine Oberösterreicherin (50) am Sonntag ihr Auto auf der Westautobahn. Sie fiel Polizisten auf Höhe der Abfahrt Messe auf. Der Drogentest fiel positiv aus. Auf einen Salzburger Autolenker (32), der ebenfalls unter Drogeneinfluss fuhr, stieß eine Zivilstreife in der Stadt Salzburg. Der Amtsarzt erklärte beide Personen für fahruntauglich. Sie werden angezeigt.