Slalom-Spezialist beweist auch sein Abfahrtstalent

„Es war richtig und hat mir voll Spaß gemacht“, sagte Victoria Olivier, nachdem sie am Sonntag im ersten Training für die Junioren-WM-Abfahrt im französischen Chatel 0,97 Sekunden hinter Lokalmatadorin Garance Meyer auf Rang sieben gefahren war. „Skifahrerisch war es sicherlich noch nicht das, was ich mir vorstelle - dafür, dass ich zwei Jahre lang keine Abfahrt gefahren bin, war es schon in Ordnung“, sagte die 19-jährige Auerin.