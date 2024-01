Vier heiße Ländle-Eisen im WM-Medaillen-Feuer

Ein beeindruckender Vorarlberger Erfolgslauf

Alle Jahre wieder messen sich die weltbesten 16- bis 21-Jährigen bei den alpinen Juniorenweltmeisterschaften (JWM). Eine Spielwiese der Super-Talente, die in letzten Jahren ein großartiger Boden für Vorarlbergs Skinachwuchs war. So gab es seit 2020 in Summe nicht weniger als 14 Medaillen für die VSV-Asse.