„Freude am Leben“: Promis feiern auf Opernredoute

Richard Lugner war ganz in seinem Element und nutzte die Gelegenheit, um sich auf den Wiener Opernball vorzubereiten. Der Baumeister verriet uns nämlich, dass sein heuriger Stargast Priscilla Presley schon darauf wartet, mit ihm das Tanzbein zu schwingen und plauderte auch gleich aus, welch Fauxpas ihm diesbezüglich schon passiert ist. Doch das war noch nicht alles: Wir haben natürlich auch die anderen Stars und Sternchen befragt, wie sie zur aktuellen Kritik stehen. Ist es in diesen turbulenten Zeiten besonders wichtig, das Leben in vollen Zügen zu genießen? Alle Antworten und die glanzvollen Auftritte in traumhaften Roben sehen Sie im Video!