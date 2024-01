„Wollen nicht hinaus“ - Menschenkette als Protest

Ich bin traurig. Wir haben hier so ein nettes Zusammenleben“, sagt Erika Korntner. Die alte Dame lebt seit 1962 in der Südtiroler Siedlung. Doch den 220 Wohnungen droht der Abriss. An ihrer Stelle plant die Buwog neue Wohnungen. Mehr sollen es werden und teurer. Gegen diese Pläne gingen gestern viele Bewohner auf die Straße.