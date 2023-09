Etappensieg für Mieter in der Südtiroler Siedlung

„Wir sehen die Zurückziehung des Antrags als ein Zugehen auf unsere Mieter“, sagt Sebastian Kolar von der Buwog. Nach intensiven Gesprächen entschied sich die Wohnbaugesellschaft am Montag überraschend dafür, den Antrag auf Kündigungen der Mietverhältnisse in der Südtiroler Siedlung zurückzuziehen. Die etwa 100 Bewohner sind erleichtert. Denn hätte die Stadt Salzburg als Bezirksverwaltungsbehörde dem Antrag zugestimmt, so hätten auch Mieter mit unbefristeten Verträgen ihre Wohnungen verlassen müssen.