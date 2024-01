Vermisster Skifahrer schlief „nur“ Rausch aus

Auf einmal wieder da

Gegen 02.20 Uhr konnte der vermisste 27-jährige Österreicher unverletzt auf der Straße angetroffen werden. Er gab an, dass er aufgrund seiner Alkoholisierung in einem ihm nicht bekannten Hotel in einem Zimmer einige Stunden geschlafen habe. Er habe von der Suchaktion nichts mitbekommen und sein Handy sei schon vor einigen Stunden ausgefallen.