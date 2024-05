Mauthausen als Vorbereitung für die French Open

Zwei Wochen ist es her, dass Tennis-Ass Lukas Neumayer bei einem Challenger in Tschechien verletzt aufgeben musste. Muskelverspannungen zwangen den Radstädter zu einer Pause. „Ich habe eine Woche nur Physiotherapie gemacht“, erzählt der 21-Jährige, der seit Dienstag wieder der gelben Filzkugel hinterherjagt. Ab Dienstag schlägt Neumayer beim Challenger in Mauthausen auf. „Ich habe keine mega hohen Erwartungen. Ich konzentriere mich auf mich“, will er es gelassen angehen. Beim mit 120.950 Euro dotierten Sandplatzturnier ist neben Neumayer (gegen Gabriel Diallo/CAN) der arrivierte Dennis Novak (gegen Lucas Pouille/FRA), Filip Misolic (gegen Marc-Andrea Hüsler/SUI) und auch Österreichs Jungstar Joel Schwärzler zu sehen. Dazu sind Lucas Miedler und Sandro Kopp am Start.