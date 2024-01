Darum setzt das Land auf neue Gesundheitszentren

Neues Ärztezentrum für neuen Stadtteil

Am Freitag konnte Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl ein Hakerl auf der To-do-Liste in diesem Bereich setzen - und die Einwohner in der Murmetropole dürfen aufatmen: Ein neues Gesundheitszentrum in Graz wurde offiziell aus der Taufe gehoben. Es ist mittlerweile das dreizehnte in der Grünen Mark, zuletzt sperrten Häuser in Admont und Liezen ihre Pforten auf. Ein weiteres in Graz (in der Smart City) soll schon im März eröffnet werden.