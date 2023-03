Gesundheitszentren: Ausbau stockt, Bewerber fehlen

Nachdem die Spitalsstruktur ausgedünnt wurde und immer mehr Hausärzte in Pension gehen, weist die Gesundheitsversorgung der Steirer speziell in der Peripherie teils große Lücken auf. Als Gegenmittel sollten, so die Hoffnung der Politik, so genannte Primärversorgungszentren dienen. Nur: Seit nunmehr dreieinhalb Jahren stocken die Ausbaupläne in der Steiermark.