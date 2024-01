Trächtige Mutterkühe wurden zu Schlächter gekarrt

Es sind ebenso schwerwiegende wie entsetzliche Vorwürfe, die im Raum stehen. Doch Grünen-Chefin Helga Krismer gibt an, diese schwarz auf weiß und mit Verkaufszetteln belegt, in Händen zu halten. Kern der Vorwürfe: Trächtige Rinder würden, offiziell organisiert von einer Drehscheibe im Mostviertel, in ferne Länder - also über Tausende Kilometer - nach Algerien und die Türkei gekarrt. Und das nur, um dort nicht gerade zimperlich getötet zu werden.