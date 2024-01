„Die wollen den Wörthersee-Tourismus vernichten!“

„Das Zielnetz 2040 ist ein Blick in die Zukunft, wie ein modernes Bahnsystem in unserem Land aussehen kann“, sagt Bundesministerin Leonore Gewessler bei der Präsentation der Bahnpläne, die insgesamt 67 Projekte beinhalten. Bemerkenswert dabei ist jedoch, dass keines der Projekte Kärnten betrifft. Und noch bemerkenswerter ist es, dass das Mobilitätsministerium keinen Handlungsbedarf für den Schienenstrang zwischen Klagenfurt und Villach, der direkt an Kärntens wichtigster Tourismusregion Wörthersee verläuft, sieht.