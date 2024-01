Fadi Merza schickt WM-Duo in den „Tiger-Käfig“

„Mit Hochdruck“ in die Zukunft

Merza und Bannert sind bereits vor Ort, am 30. Jänner rücken auch die beiden Austro-Athleten in Bangkok an. Dann heißt‘s schnell „akklimatisieren“, um im legendären Stadion die Nerven zu behalten. „Wunderdinge“ erwarten sich die Coaches freilich keine. Mittelfristig wird „mit Hochdruck“ an der Bildung eines breiteren Nationalkaders gearbeitet, nächstes Jahr soll bereits ein größeres WM-Team gestellt werden. Um den finanziellen Aufwand für die Athleten zumindest abzufedern, sucht man auch nach Sponsoren.