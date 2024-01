Zverev gegen Medwedew ums Finale - ab 9.30 Uhr

Im zweiten Halbfinale fordert Carlos-Alcaraz-Bezwinger Alexander Zverev den als Nummer drei gesetzten Russen Daniil Medwedew. Der Weltranglistendritte möchte zum dritten Mal in den jüngsten vier Auflagen ins Endspiel einziehen. Gegen den Deutschen hat er von 18 Matches elf gewonnen. Die beiden Akteure verbindet eine Dauerrivalität. Das wird auch in einer Folge der zweiten Netflix-Staffel der Serie „Break Point“ deutlich, die noch einmal die Geschehnisse beim Achtelfinale von Monte-Carlo im Frühjahr 2023 in den Mittelpunkt rückt.