„Er ist einer der unfairsten Spieler, die es gibt“

Sinner rückt immer näher

Doch hatte man das Gefühl, dass Sinner sich peu a peu näher an den Branchen-König heranpirscht, nun geht er erstmals in ein Grand-Slam-Duell mit ihm, in dem Wissen, ihn schon auf einem Tennisplatz geschlagen zu haben. „Ich freue mich ehrlich darauf, dass ich im Semifinale wieder gegen ihn spielen darf. Ich werde um jeden Ball kämpfen, dann sehen wir ja was passiert.“ Im letzten Jahr beendete mit Carlos Alcaraz ein Jungstar Djokovics erstaunliche Siegesserie in Wimbledon. Es würde nicht allzu sehr verwundern, wenn es nun der andere Jungstar wäre, der ihn auch in Melbourne entthront, zumal Sinner bisher das beste Tennis im Turnier spielte, noch ohne Satzverlust ist, während alle anderen Semifinalisten zumindest drei Durchgänge abgaben.