„Italien-Räuber“ nach Trafik-Überfall gefasst

Fahndungserfolg nach Raubüberfall auf eine Trafik in Steyr. Der mutmaßliche Täter - ein 25-jähriger Steyrer - soll einer Bekannten den Raub gestanden haben. Was er aber ebenso abstreitet, wie die Tat selbst. Der Verdächtige sitzt in der Justizanstalt Garsten in Untersuchungshaft.