Bodybuilder mit NS-Tattoo in Fitnessclub verhaftet

War in Neonazi-Szene aktiv

Als die Polizei eintraf, machten die Beamten kurzen Prozess. Sie nahmen den Beschuldigten auf die Dienststelle mit. In der Einvernahme gab der 32-jährige Österreicher, der in Deutschland wohnt, an, bis 2018 in den Neonazi-Szene aktiv gewesen zu sein. Er sei inzwischen jedoch ausgestiegen.