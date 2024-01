Hilfe für Kinder in der Stadt einfach gestrichen

„Was hier passiert, ist fahrlässig. Kinder in städtischen Mittelschulen haben keine Stimme und ihnen nimmt man so etwas Wichtiges weg“, ist eine Sozialarbeiterin empört. Sie arbeitet an einer Brennpunktschule in der Landeshauptstadt. An diesen brauchen viele Kinder dringend psychologische Unterstützung. Doch wie jetzt bekannt wurde, hat die Stadt ein sehr hilfreiches Projekt einfach eingestellt.