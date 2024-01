Jedermann-Ensemble sorgt erneut für Gesprächsstoff

Für eine Produktion dieser Größenordnung ist ein so langes Zögern ungewöhnlich. Schließlich müssen die gefragten Darsteller andere Engagements entsprechend der Festspiel-Probenzeiten koordinieren. Kostüme und Bühnenbilder für die Neuinszenierung müssen komplett neu entworfen, gefertigt und probiert werden. Alleine rund 6000 Arbeitsstunden steckten in Kostümen der letztjährigen Jedermann-Inszenierung. Da bei den Festspielen viel Wert auf die Produktion in den eigenen Werkstätten gelegt wird, steht die Handwerkskunst im Vordergrund. Und diese Qualität braucht nun einmal ihre Zeit.