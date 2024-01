„Das Karriereende war die richtige Entscheidung“

Der Horror-Unfall von Thomas Morgenstern beim Skifliegen am Kulm jährte sich zum zehnten Mal. Vor der Heim-WM sprach die Skisprung-Legende mit der „Krone“ über seine Erinnerungen an den Sturz 2014, ein Studium als neue Herausforderung und die Favoriten in Bad Mitterndorf.