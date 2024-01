Ritterin der „Tafelrunde“ erobert den Stadt-Thron

Ihr Gang in die Gemeindepolitik habe jedenfalls nichts damit zu tun, dass Brigitte Jarmer als Initiatorin und Hauptorganisatorin des Mittelalterfests Eggenburg schon seit jeher den Umgang mit Schelmen und Gauklern pflegt, meint die 57-Jährige auf die scherzhafte „Krone“-Frage. Die Liebe zu Kultur und Tourismus ließ sie bereits damals als Stadträtin in diesen Ressorts tätig sein. Bis die Berufsfotografin pandemiebedingt ihr Geschäftsfeld zur saisonalen Schulfotografie hin wandeln musste und somit in den stressigen Zeiten damit nicht mehr für Gemeindebelange zur Verfügung stehen konnte und ihr Amt aufgab. Jetzt ist das wieder anders.