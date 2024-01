Kommandant tot: Schwerer Schlag gegen Hisbollah

Die schiitische Miliz ist mit der Terrororganisation Hamas verbündet und liefert sich immer wieder Schusswechsel mit Israels Soldatinnen und Soldaten. Chef Sayyed Hassan Nasrallah hatte in Fernsehansprachen in der vergangenen Woche davor gewarnt, einen umfassenden Krieg gegen den Libanon zu beginnen (siehe Video oben). „Ich schlage vor, dass die Hisbollah lernt, was die Hamas in den letzten Monaten bereits gelernt hat: Kein Terrorist ist immun“, sagte Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu.