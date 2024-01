Tote bei russischen Angriffen auf Kiew und Charkiw

Bei russischen Raketenangriffen sind mindestens sechs Menschen in der Ukraine getötet worden. Alleine aus der Großstadt Charkiw im Osten wurden am Dienstag fünf Tote und mehr als 50 Verletzte gemeldet. In Kiew sind laut Bürgermeister Vitali Klitschko mehrere Autos durch herabstürzende Trümmer in Brand geraten (siehe Video oben).