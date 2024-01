Heinz Hoenig jodelt und twerkt im Dschungel

„Das ist eine richtig respektlose Nummer“

Aber nicht alles lief gut am fünften Tag von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“. David, der von Teamchef Mike zu seinem Nachfolger ernannt wurde, entpuppte sich als knallharter Boss. Das gefiel nicht jeden, was zum Streit mit Kim führte. Keine Regelverstöße mehr und das Klopapier gut einteilen! Genau erklärt David, was er will und was nicht.