Aus unter Tränen: Linz-Star gab in Australien auf

Peter-M. Reichel in Australien

„Es gibt noch keine Absage von ihr, wir sind in engem Kontakt“, sagt mit Sandra Reichel die Turnierdirektorin des heuer erstmals als WTA-500-Event ausgetragenen Traditionsturniers, für dessen bisher bekanntgegebene Protagonistinnen in Melbourne aber bereits früh Schluss war: Wimbledon-Siegerin Marketa Vondrousova scheiterte wie Donna Vekic, Linz-Vorjahres-Siegerin Anastasia Potapova und -Finalistin Petra Martic in Runde 1 - und Elise Mertens in Runde 2. „In Australien zeigt sich, wie ausgeglichen alles ist“, so Reichel, deren Vater Peter-Michael zuletzt beim Grand-Slam-Turnier in Melbourne weilte. Gut möglich, dass das Linzer Top-Turnier am Mittwoch bei der offiziellen Pressekonferenz einen weiteren Star präsentiert.