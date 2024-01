Energieagentur überwacht Preise für PV-Anlagen

Am effizientesten würden kleine Anlagen betrieben werden, wenn man den Strom selbst oder in einer Energiegemeinschaft nutze, ergänzte Gewessler. Das Interesse an privaten Sonnenkraftwerken war 2023 so hoch wie noch nie. Die Zahl der Förderanträge hätte das alte System regelmäßig an seine Grenzen gebracht. Insgesamt wurden im Vorjahr über zwei Gigawatt an neuer Leistung installiert.