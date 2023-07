Alle aufgestauten Anträge abgearbeitet

Unternehmen beantragen überwiegend größere Leistungen als Private. In dieser Kategorie wurden 8400 Anträge genehmigt. „Ich bin sehr zufrieden, dass wir auch in der zweiten Runde alle Anträge für private Dachanlagen fördern können. So steuern wir heuer schon wieder auf einen absoluten Rekord beim Ausbau der Sonnenkraftwerke zu“, sagte Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) in einer Aussendung.