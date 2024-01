So kurios laufen die Vorwahlen in Amerika ab

Donald Trump hat nach Iowa auch in New Hampshire die Vorwahlen seiner Partei gewonnen. Die Chancen auf eine Präsidentschafts-Kandidatur steigen damit gewaltig. Wenngleich Konkurrentin Nikki Haley nichts ans Aufgeben denkt. Sie stützt sich auf den langwierigen und komplizierten Vorwahlgang in den USA. Wie verrückt das Wahlsystem in Amerika ist, hat sich Krone+ angesehen.