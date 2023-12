Putin-Kritikerin darf nicht bei Wahl antreten

Die ehemalige Fernsehjournalistin Jekaterina Dunzowa darf bei der Präsidentschaftswahl in Russland nicht gegen Amtsinhaber Wladimir Putin antreten. Der offizielle Grund sind Fehler in ihrem Antrag auf Registrierung. Dunzowa wollte für das Ende des Kriegs in der Ukraine und das Freilassen politischer Gefangener eintreten (siehe Video oben).