Frau (22) kratzte Mann das Gesicht blutig

Nachwehen eines feuchtfröhlichen Perchtenlaufs Mitte November des Vorjahres endeten nun für ein junges Pärchen am Landesgericht in St. Pölten. Denn mit knapp zwei Promille „betankt“, hatten die beiden an dem Abend neben Worten auch ihre Fäuste - und Fingernägel - sprechen lassen. Und verletzten dabei gleich mehrere Menschen - darunter auch mehrere Spezialkräfte der Polizei.