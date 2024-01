Ecuador: Zehn Tonnen Suchtgift beschlagnahmt!

Die Drogen seien in einem unterirdischen Keller einer Bananenplantage in der Provinz Los Ríos versteckt worden. Es habe sich um ein Lager für die Verteilung der Drogen an verschiedene Häfen gehandelt, von wo aus sie nach Europa verschifft werden sollten, zitierte „El Universo“ den für die Operation verantwortlichen Offizier.