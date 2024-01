Bolivien meldet größten Drogenfund aller Zeiten

In Lieferung von Holzplatten gefunden

Der „größte Kokainfund in der Geschichte unseres Landes“ sei am 30. Dezember in einem Lastwagen auf einer Andenstraße gemacht worden, sagte der Minister. Das Kokain sei in einer für Europa bestimmten Lieferung von Holzplatten gefunden worden. Dem Minister zufolge wurden vier Menschen festgenommen, unter ihnen ein Kolumbianer, bei dem es sich um einen „dicken Fisch“ des Drogenhandels handle.