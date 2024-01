Spurensuche im Wiener „Kanal-Krimi“ auf Hochtouren

Nach außen hin lebte der Vater einer Tochter in der Mietwohnung in Ober St. Veit im Wiener Nobelbezirk Hietzing höchst unauffällig. Als Kleintransporteur in der Wirtschaftskammer angemeldet, sahen ihn die Nachbarn öfters mit einem Moped Essen ausführen. Dann stieg er auf einen Kleinwagen um.