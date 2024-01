Mord-Krimi um zerstückelten Exil-Iraner in Wien

In Europa sind jedenfalls schon in der Vergangenheit geheimdienstliche Lauschangriffe und geplante Attentaten aufgeflogen. Reichte der lange Arm der Armee der Wächter der Revolution auch im Mord-Krimi bis in die Bundeshauptstadt? Neben einem möglichen politischen Hintergrund durch die Hinrichtung eines unliebsamen Dissidenten wird aber auch in Richtung eines rein kriminellen Motivs ermittelt. War der 45-Jährige in dunkle Geschäfte verwickelt?