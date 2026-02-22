„Ich weiß, ich habe nicht alle Tassen im Schrank“

„Ich brauche nicht zum Psychologen zu gehen. Ich weiß auch so, dass ich nicht alle Tassen im Schrank habe“, schmunzelt Fadi Merza. Er ist einer dieser positiv-verrückten Protagonisten des Sports. Am 2. Mai wird er im Rahmen des XCC-Events in der Steffl Arena in Wien wieder in den Käfig steigen. Zum Zeitpunkt des Kampfes wird er 48 Jahre alt sein.