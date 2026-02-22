„Ich weiß, ich habe nicht alle Tassen im Schrank“

LIVE: Werder Bremen gleicht gegen St. Pauli aus
Deutsche Bundesliga
Er kann‘s einfach nicht lassen. Fadi Merza steigt mit 48 Jahren wieder in den Ring. Besser gesagt: in den Käfig! Fast 12 Jahre nach seinem letzten Thaibox-Kampf feiert der sechsfache Weltmeister in Wien sein Comeback. Nicht zum ersten Mal . . .
„Ich brauche nicht zum Psychologen zu gehen. Ich weiß auch so, dass ich nicht alle Tassen im Schrank habe“, schmunzelt Fadi Merza. Er ist einer dieser positiv-verrückten Protagonisten des Sports. Am 2. Mai wird er im Rahmen des XCC-Events in der Steffl Arena in Wien wieder in den Käfig steigen. Zum Zeitpunkt des Kampfes wird er 48 Jahre alt sein.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.