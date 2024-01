Tage der Entscheidung für türkises Wahljahr 2024

Sonntagabend traf sich Bundeskanzler Nehammer mit den ÖVP-Landeschefs, um ihnen die Kernpunkte seiner Rede am 26. Jänner in Wels zu präsentieren. Das Event in Oberösterreich soll der inoffizielle Wahlkampfauftakt werden, wo Nehammer sein konkretes Programm für seine Zukunftsvision 2030 präsentiert.