Schilling kandidiert: „Ich bleibe Klimaaktivistin“

Die Klimaaktivistin, die am Montag an der Seite von Grünen-Chef Werner Kogler vor die Presse trat, gab sich gleich kämpferisch, obwohl die große Herausforderung sie „ziemlich das Herz pumpern“ ließ. Sie will sich nicht nur für Klimaschutz einsetzen, ihre Kandidatur sei auch eine „Kampfansage gegen rechts“, so Schilling. Es gehe um „Frieden und Zukunft oder Nationalismus und Gewalt“, gab sie gleich eine Art Wahlparole aus.