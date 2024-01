Dynamischer Bursche will die Fußballwelt erobern

Wie kommt man aus dem nördlichen Burgenland zu Dynamo Dresden? Ganz einfach, indem man ein Ziel verfolgt. Matthias Wetschka spielte bis zur U13 in Gattendorf, wechselte dann in die Akademie nach Mattersburg und schickte sich dann an, in die großen Fußstapfen von Philipp Hosiner zu treten – der Goalgetter aus Eisenstadt hatte ebenfalls bei diesem Verein in Ostdeutschland gekickt. Noch ein Österreich-Bezug: Peter Pacult wechselte 2007 von Dynamo nach Hütteldorf, um Rapid 2008 zum bislang letzten Meistertitel zu coachen.