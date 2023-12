Großpleite vor Weihnachten: 94 Jobs in Gefahr!

Zwar werde von der Energetica-Chefetage betont, dass Investoren Interesse an einem Einstieg in Liebenfels hätten, doch ob das wirklich so ist, wird wohl erst der Masseverwalter klären können. Nach Informationen des Kreditschutzverbandes 1870 wurde vom Gericht übrigens wieder Anwalt Ferdinand Lanker bestellt, der bereits für die erste Sanierung zuständig war und Firma sowie Arbeitsplätze damals durch einen 20-prozentigen Sanierungsplan vor dem Aus bewahren konnte: Doch auch diese Altlast wirft laut Jernej Fragen auf. Denn: „Laut Insolvenzantrag wird angeführt, dass dieser Sanierungsplan erfüllt wurde, dies kann seitens des AKV nicht bestätigt werden, daher müssen die Ursachen der Insolvenz im Zuge des Verfahrens erst näher dargelegt werden.“