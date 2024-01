Drei Pferde nach Kollision mit Pkw gestorben

Pferde eingeschläfert

Die Pferde kamen weniger glimpflich davon: Sie wurden so schwer verletzt, dass ein Tierarzt sie noch vor Ort einschläfern musste. Sie stammen von einem Bauernhof in der Nähe. „Die Polizei läutete bei uns an, weil wir der nächste Hof mit Pferden sind“, erzählt der niedergeschlagene Besitzer.