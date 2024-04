Statt Bussen sollen hier bald die Radln fahren

In Salzburg gibt es in Nonntal bereits seit Jahren einen weiteren Terminal. „Den können und wollen wir aber nicht überlasten“, betont Schiester. Es brauche daher eine Alternative, keinesfalls wolle man sämtliche Reisebusse einfach nach Nonntal weiterschicken. Vielmehr brauche es in Zukunft für Urlauberbusse neue Haltestellen am Stadtrand – samt passender Öffi-Anbindung in die Innenstadt. „In der Paris-Lodron-Straße wäre dann Platz für einen Radweg“, sagt Schiester.