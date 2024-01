Finanzaffäre bei Grazer FPÖ: NS-Schriften entdeckt

Durch den Fund wird eine Frage umso brisanter: Hat es illegale Finanzströme zu deutschnationalen und rechtsextremen Vereinen gegeben? Gestellt wird sie unter anderem vom Mauthausen Komitee (MKÖ). Es besteht der Verdacht, dass die Grazer FPÖ schlagenden Burschenschaften über Jahre hinweg illegal Steuergeld zusteckte. „Wer hat das beschlagnahmte NS-Material wofür verwendet?“, fragt zudem MKÖ-Vorstandsmitglied Robert Eiter im „profil“. Auch die ÖVP forderte in einer Aussendung am Sonntag Aufklärung in der Causa.