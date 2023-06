Gutachter-Kampf: Wer ist Nachfolger des FPÖ-Klubs?

Rasche Absage für Claudia Schönbacher

Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt sprach gegenüber Medien von einem Fehler, dass man dem KFG zunächst Opferstatus gewährte. Für Pascuttini nicht nachvollziehbar: Bereits im Oktober des Vorjahres habe es vom Anwalt eines Beschuldigten einen Anlauf gegeben, den KFG ausschließen zu lassen. „Das Thema war also damals schon am Tisch.“ Und im Jänner war Pascuttini sogar persönlich zur Akteneinsicht in Klagenfurt.