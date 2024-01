Sohn (22) nach tödlicher Messerattacke in U-Haft

Was geschah am Freitag um 2.30 Uhr in Obernberg am Inn? Die tödliche Messerattacke, bei der ein Sohn (22) seinen Vater (59) getötet haben soll, beschäftigt weiter die Kriminalisten. Der mutmaßliche Täter bleibt bei seiner Notwehr-Version. Seine Mutter konnte noch immer nicht vernommen werden.