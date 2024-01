Warmfront mit bis zu 15 Grad im Anmarsch

Dichte Wolkenfelder bringen am Freitag an der Alpennordseite und im Norden zeitweise Regen. Im Osten und Süden des Landes bleibt es trocken und sonnig. Der Wind bläst teils kräftig aus West. Die Frühtemperaturen liegen bei minus vier bis plus zwei Grad, bis zum Nachmittag können bis zu neun Grad erreicht werden.