Legende: „Besser hätte es nicht laufen können“

Jurescha in Topform

Zuvor war der Schlussmann kaum gefordert worden. In der ersten Halbzeit hatte Bischofshofen das Spiel gut im Griff und kam zu einigen (hochkarätigen) Chancen. Tobias Pellegrini allein hätte die Partie vor dem Pausenpfiff schon entscheiden können. Aber Nick Jureschka im Tor der Truppe von Trainer Florian Klausner zeigte sich von seiner besten Seite. „Wir haben einen Chancenwucher betrieben, der seinesgleichen sucht“, war BSK-Coach Thomas Schnöll geknickt. „Die Enttäuschung ist extrem schwer in Worte zu fassen. Der Fußball kann manchmal so brutal sein.“