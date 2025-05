„Das größte Spiel unserer bisherigen Karriere“

Zum ersten Mal seit der Wiedereinführung des Stiegl-Landescups treffen am Mittwochabend in St. Johann zwei Mannschaften aus dem Salzburger „Süden“ aufeinander. Der Bischofshofen Sportklub 1933 jagt seinen ersten Titel seit der Neuauflage. Der FC Pinzgau Saalfelden will den Coup aus dem Vorjahr wiederholen.