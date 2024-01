Staat kassiert trotz Entlastungen kräftig ab

Die Abgabenquote ist der Anteil des gesamten Aufkommens an Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen am Bruttoinlandsprodukt (BIP). Sie ist Indikator für das Ausmaß der steuerlichen Belastung der Bürger. Frankreich und Belgien führen mit mehr als 46 Prozent die Statistik an. In Niedrigsteuerländern wie etwa Kolumbien oder Mexiko liegt sie bei nur 20 Prozent.